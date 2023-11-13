Okullara güvenli giriş çıkışın sağlanması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Karayolları Trafik Kanunu ve trafik güvenliği eylem planı kapsamında Elbistan ilçesinde Öğretmenlere "Okul Geçidi Görevlisi Eğitimi" verilmiştir.



Okul önlerinde meydana gelen kazaların önlenmesi, çocuk ve gençlerin okula sağlıklı bir şekilde ulaşmaları ve trafik güvenliği konusunda çocuk ve gençlerde algı oluşturulması maksadıyla Elbistan ilçesinde okullarda görev yapan ve okul geçidi görevlisi olma şartı taşıyan öğretmenlere Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 178'inci maddesine istinaden eğitim verilerek “Okul Geçidi Görevlisi” belgesi ve kartı düzenlendi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince kazaların önlenmesi ve azaltılmasına yönelik eğitim, bilgilendirme ve denetim faaliyetlerine kararlılarla devam edileceği bildirildi.