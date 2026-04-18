Türkiye’yi Sarsan Acı Olay

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan saldırı, 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybetmesiyle büyük bir trajediye dönüştü. Olay, kentte ve ülke genelinde derin üzüntüye neden oldu.

Minik Bir Hayal Yarım Kaldı

Hayatını kaybedenler arasında, Kahramanmaraş İnter Futbol Akademisi’nin genç oyuncularından Bayram Nabi Şişik’in de bulunduğu öğrenildi.

Henüz 11 yaşında olan Şişik’in, U11 Ligi’nde forma giymek için büyük bir heyecan taşıdığı ve futbola olan ilgisiyle dikkat çektiği belirtildi. Küçük yaşına rağmen sahadaki disiplini ve yeteneğiyle öne çıkan minik sporcu, geride yarım kalan hayaller bıraktı.

“Gülüşüyle İçimizi Isıtırdı”

Antrenörü Bahtiyar Dolma, yaşanan acının tarif edilemez olduğunu ifade etti. Şişik’in saha içindeki karakterine dikkat çeken Dolma, onun hem disiplinli hem de neşeli bir çocuk olduğunu dile getirdi.

“Genelde sağ bekte oynatırdım ama o kendini solda daha iyi hissettiğini söylerdi. Gülüşüyle insanın içini ısıtan bir çocuktu, ona kızamazdınız” sözleri, küçük sporcunun ne denli sevildiğini gözler önüne serdi.

“Bu Acı Hepimizi Derinden Sarstı”

Deprem felaketini de yaşadıklarını hatırlatan Dolma, bu olayın etkisinin çok daha ağır olduğunu belirtti. Yaşananların yalnızca Kahramanmaraş’ı değil, tüm Türkiye’yi derinden etkilediğini ifade etti.

“Depremde ‘Allah’tan geldi’ dedik ama bu yaşanan, hepimizi derinden sarstı. Sadece bizi değil, tüm Türkiye’yi etkiledi. Çok sayıda arayan, soran oldu. İnsanlarımızın vicdanı hâlâ çok güçlü. Herkes bizim acımızı paylaştı” ifadelerini kullandı.

Gözyaşlarıyla Uğurlandılar

Hayatını kaybedenler, düzenlenen cenaze törenleriyle dualar eşliğinde son yolculuklarına uğurlandı. Geride kalan ailelerin yaşadığı acı ise yürekleri dağladı.