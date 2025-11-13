Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım’da kaybolan Huriye Helvacı (43) ile 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı, 9 gün süren arama çalışmalarının ardından ölü bulundu.

Ekipler, Köseali köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yaptıkları aramada, önce küçük Osman’ın cesedine şelale tabanında, annesi Huriye Helvacı’nın cansız bedenine ise metrelerce yükseklikteki alanda ulaştı.

Olayın ardından İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Bölgede yapılan incelemelerde Huriye Helvacı’ya ait bir çanta bulundu. Ancak kadının cep telefonu henüz bulunamadı.

Ekiplerin telefonun izini sürmeye yönelik arama çalışmaları sürüyor.

Müge Anlı’dan Dikkat Çeken Açıklama

Olayın ardından televizyon programcısı Müge Anlı, canlı yayında Helvacı’nın cansız bedeniyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Anlı, “Olay şüpheli. Huriye Helvacı çıplak halde bulunmuş, üzerinde kıyafet yok. Herhangi bir hayvan saldırısı da olmamış” diyerek tecavüz şüphesi üzerinde durdu.

Sözlerinin devamında ise “Üzerlerinde herhangi bir darp izi yok. Herhangi bir hayvan saldırısı da olmamış. Cenazeler Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Annenin durumu olayın şüpheli olduğunu gösteriyor. Oraya neden gitti? Orası orman kesim alanı. Anne oğulun orada ne işi vardı? Kadın neden çırılçıplak soyulmuştu? Uzağında kıyafetler bulundu. Bu kadınla çocuğun başına biri bir iş getirmiş” ifadelerini kullandı.

Eski Enişte Şüpheli Konumunda

Helvacı’nın eski eniştesi Mustafa Uzun’un soruşturma sürecinde çelişkili ifadeler vermesi dikkat çekti.

Huriye Helvacı ile kaybolmadan önce görüştüğünü itiraf eden Mustafa Uzun "Arada nasılsın diye arardı, kaybolmasıyla ilgim yok" demişti. Uzun, "24 Ekim'den sonra samimi olduk. 12 gün boyunca görüştük. 2 gün 20 kilometre yürüyüş yaptık. Oğlu Osman da yanında oluyordu. Telefonla konuşuyorduk" ifadelerini kullanmıştı.

Bu durum, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek yeni iddiaları gündeme getirdi.

Ön Bulgular: Çocuk Düşme Sonucu Ölmüş, Anne Hipotermi Geçirmiş

Yapılan ön otopsi bulgularına göre, 5 yaşındaki Osman Helvacı’nın yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiği ve belinde kırıklar bulunduğu tespit edildi.

Anne Huriye Helvacı’nın ise çıplak halde bulunduğu, ancak tecavüz bulgusuna rastlanmadığı, cesedinde delici ya da kesici alet veya darp izi bulunmadığı ölüm nedeninin hipotermi (soğuk kaynaklı donma) olabileceği değerlendiriliyor.

Hipotermi geçirmeden önce gelen yüksek ateş nedeniyle kıyafetlerini kendisinin de çıkarmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

Soruşturma, olayın nasıl gerçekleştiğinin kesinleştirilmesi amacıyla çok yönlü olarak devam ediyor.