Kahramanmaraş’ta imam hatip mezunları ve mensuplarını bir araya getiren ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin yeni hizmet binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa kent protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş ve imam hatipli genç katıldı.

Törende konuşan yetkililer, imam hatip okullarının Türkiye’nin milli ve manevi yapısına önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak, açılan bu yeni merkezin Kahramanmaraş gençliği için büyük bir değer taşıdığını ifade etti.

Açılış törenine; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Mahmut Arıkan ile ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan katıldı.