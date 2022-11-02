EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nın muhteşem manzarası eşliğinde Arasta Çarşısı’nda düzenlenen kahvaltı programına basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Başkan Mahçiçek, kahvaltı öncesi basın mensuplarıyla tek tek selamlaştı.

Kahvaltı sonrası EXPO 2023 tanıtım filminin izlenmesinin ardından basın mensuplarına devam eden projeler ve EXPO 2023’ün son durumu hakkında bilgiler veren Başkan Mahçiçek, EXPO 2023’ün öneminin açıldıktan sonra daha iyi görüleceğini belirterek, Kahramanmaraş için önemli bir vizyon projesi olduğunu söyledi.