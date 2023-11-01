Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören özel gereksinimli bireylerin sportif faaliyetlerle sosyal hayata uyumunu kolaylaştırıcı çalışmalar yapmak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak hedefiyle imzalanan protokol çerçevesinde verilen eğitimler tüm hızıyla ediyor.

Bu kapsamda aldığı eğitimler neticesinde Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası’nda 78 kiloda altın madalya kazanan milli judocu Zeynep Sude Bilginer ile Türkiye şampiyonu olan Meryem Koca, Arda Tecirli, Kerem Yerhan, Abdullah Ardıç, Enes Taha Kaya, Sertaç Poyraz, Fevziye Orak ve Osman Eren Taşdemir, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’i ziyaret etti.

Ziyarette, Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Mahçiçek Yerhan ile antrenörler de hazır bulundu.

Burada sporculara seslenen Başkan Mahçiçek şunları kaydetti

Başkan Mahçiçek, özel sporculara madalya ve çeşitli hediyeler takdim etti.