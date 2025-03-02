Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programda, iftar yemeği sonrası Onikişubat Belediyesi tarafından çeşitli ikramlar sunuldu.

Ramazan’ın İlk Orucu EXPO Konteyner Kenti’nde Açıldı

Ramazan-ı Şerif’in ilk orucunu EXPO Konteyner Kenti’nde vatandaşlarla birlikte açan Başkan Hanifi Toptaş, Aksu Haber’e yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Rabbim oruçlarımızı kabul, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bizler, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneğini sergileyerek, her zaman milletimizin yanında olacağız.”

Programda birlik ve beraberlik vurgusu yapılırken, katılımcılar sıcak bir Ramazan akşamı yaşadı.