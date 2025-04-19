Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Programa Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın yanı sıra AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte, AK Parti Onikişubat İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Onur Gürbüz ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı

Çınarlı Bahçe’de gerçekleştirilen programda Başkan Toptaş, ilçe sakinlerinin talep, öneri ve sorularını dinleyerek, belediye hizmetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Vatandaşların doğrudan yönelttiği soruları samimiyetle cevaplayan Toptaş, şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışına vurgu yaptı.

Katılımın yoğun olduğu programda, belediye çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Toptaş, “Halkımızın görüşü bizim için yol haritasıdır. Bu tür programlar sayesinde vatandaşlarımızın sesine daha güçlü bir şekilde kulak veriyoruz,” ifadelerini kullandı.