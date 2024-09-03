Onikişubat Belediyesi Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı, Başkan Hanifi Toptaş’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, Onikişubat Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanarak vatandaşların da anlık olarak katılımına imkân sağladı.
Toplantıda öne çıkan konular arasında, ilçenin altyapı çalışmaları, sosyal hizmet projeleri ve kış aylarına yönelik hazırlıklar yer aldı. Belediye meclisi, Eylül ayı için belirlenen gündem maddelerini tartışarak, ilçenin geleceğine dair önemli kararlara imza attı.
Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR