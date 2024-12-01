Türkiye’ nin 25 farklı üniversitesinden 54 akademisyenin katıldığı çalıştay, Kahramanmaraş'ın turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Çalıştay kapsamında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun Uçuk, geleneksel bir lezzet olan çullamayı "Dubai çikolatası"na dönüştürerek farklı bir yorumla sunarak dikkat çekti.

İstiklal Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Cihan Canbolat ise misafirlere Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetlerinin tarihçesini anlatarak, şehrin zengin mutfak kültürünün detaylı bir şekilde aktardı.

Etkinlikte ayrıca şehrin tanıdık simaları da yer alarak ekşili çorba, içli köfte, cevizli, cevizli sucuk gibi yöresel lezzetlerin tanıtımını yaptı. Gastronomiye olan ilgiyi artırmayı ve Kahramanmaraş mutfağının ulusal ve uluslararası platformlarda daha görünür hale gelmesini sağlayan etkinlik dondurma şovunun ardından sona erdi.