Eğitim yatırımlarıyla dikkat çeken Onikişubat Belediyesi, sınavlara hazırlanan gençlerin ve öğretmenlerin eğitim süreçlerine katkı sunmak amacıyla önemli bir seminere imza attı.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminere konuşmacı olarak alanlarında Türkiye’nin önde gelen isimlerinden Tarih Öğretmeni M. Celal Özyıldız, Türkçe Öğretmeni Aker Kartal, Matematik Öğretmeni Harun Özdemir ve Genel Yayın Yönetmeni Ş. Ersin Tuncer katıldı.

Celal Özyıldız, Aker Kartal, Harun Özdemir ve Ersin Tuncer tecrübelerini gençlerle paylaşarak hem akademik başarıya giden yolda önemli ipuçları verdi hem de motivasyon dolu anlar yaşattı.

Gençlerin seminerden memnun ayrıldığı etkinlik, Onikişubat Belediyesi’nin eğitime verdiği önemin ve gençlere duyduğu güvenin somut bir yansıması oldu.