6 Şubat Günü Kahramanmaraş Ve 11 İli Derinden Etkileyen Deprem Felaketinin Ardından Bölgeye Desteğini Sürdüren Türkiye Down Sendromu Derneği, Down Sendromlu Ve Diğer Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimini Desteklemek İçin Onikişubat Belediyesi Ve Maraş Down Sendromu Derneği İş Birliği İle Geleceğe +1 Akademisi’ni Açıyor.

Türkiye Down Sendromu Yönetim Kurulu Başkanı Gün Bilgin Kahramanmaraş’ta Bulunmaktan Ve Böyle Bir Etkinliğe Katılmaktan Duyduğu Memnuniyeti Dile Getirdi.

Burada Bir Konuşma Yapan Kahramanmaraş Down Sendromlular Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan Kendileri İçin Çok Mutlu Bir Gün Olduğunu Söyledi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın Gerçekleştirdiği Konuşmasında Özel Sporcular İçin Yaptıkları Çalışmalara Dikkat Çekti.