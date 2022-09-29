Sorumluluk alanlarında başlattığı alt ve üst yapı çalışmalarıyla vatandaşların ulaşımlarını daha rahat ve modern bir şekilde sağlayabilmelerini amaçlayan Onikişubat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Hanefi Mahçiçek’in direktifleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

2022 yatırım programı kapsamında Onikişubat’ın hem merkezinde hem de kırsal mahallelerinde sorumluluk alanında bulunan yolların standardını yükselterek daha konforlu hale getiren Onikişubat Belediyesi, Vadi Mahallesi’ndeki sıcak asfalt çalışmalarında son aşamaya geldi.

Ekipler, yeni yollara asfalt sererken, bozuk yollarda ise yama çalışması gerçekleştiriyor. Kısım kısım kapatılan ve tamamlandıkça açılan yolda trafiğin aksamaması içinde ekipler yoğun mücadele veriyor. İlçenin tamamında yoğun bir tempo ile sürdürülen çalışmalarda altyapı ekipleri tarafından satıh kaplama ve yol düzenleme gibi muhtelif çalışmalar da aralıksız sürüyor.

“Hemşerilerimizin yaşam kalitesine katkı sağlamayı hedefliyoruz”

Onikişubat Belediyesi olarak her mahallede önceden belirlenen ihtiyaç planına göre alt ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini kaydeden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek; “Alt yapı çalışmaları tamamlanmış cadde ve mahallelerimizdeki sıcak asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İlçe merkezimizde ve kırsal mahallelerimizde sürdürdüğümüz altyapı çalışmalarında toplamda 28 ekibimiz görev yapıyor. İlçemizin her bölgesinde belirlenen noktalarda ekipler altyapı, yol genişletme, asfalt serimi, asfalt tamiri, kumlama ve tretuvar çalışmaları yürütüyor. Biz Onikişubat Belediyesi olarak planlı ve programlı çalışmaya önem veriyoruz. Çalışma yaptığımız yollarımız Onikişubat’ımıza ve Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olsun. İlçemizin dört bir yanını kaliteli yollarla donatıyoruz. Hemşerilerimiz için modern fiziki altyapıyı oluşturmak ve onların yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm halkımızın sağlıkla ve huzurla seyahatlerini yapmalarını diliyorum” dedi.