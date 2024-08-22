Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, deprem sonrası özellikle küçük yaş gruplarının normalleşme sürecine destek kapsamında hayata geçirdiği eğitim ve etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor.

Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün özellikle dezavantajlı mahallelerde başlattığı Mahalle Sosyal Hizmet Programı kapsamında eğitim gören ve takipleri yapılan 13-18 yaş aralığındaki 28 öğrenci, Onikişubat Belediyesi’nin destekleriyle unutulmaz bir gün yaşadı.

Aralarında Onikişubat Belediyesi’ne bağlı Bilgi ve Kültür Evleri başta olmak üzere çeşitli merkezlerde düzenlenen yaz Kur’an Kurslarına katılan 28 öğrenci, sosyal uyum, akran zorbalığı, stres yönetimi, teknoloji bağımlılığı ve özellikle depremin getirdiği psikolojik travmanın azaltılması noktasında eğitimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda öğrencilere bir destek daha veren Onikişubat Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü organizasyonunda 28 öğrenci için gezi programı düzenledi.

İkamet ettikleri mahallelerden alınan öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde servislerle Başkonuş Yaylası’na götürüldü.

Yemek ikramıyla başlayan gezi programı, yürüyüş, eğlence ve sportif faaliyetlerle devam ederken, 28 kız öğrenciye sınırları korumak, insani ilişkilerde güven ve kendimizi seviyoruz konulu eğitimler verildi.

Gezi sonunda mutlulukları gözlerinden okunan 28 öğrenci, gezinin düzenlenmesi noktasında Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve personeline teşekkür etti.