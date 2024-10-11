Onikişubat Belediyesi, sporun ve sağlıklı yaşamın yaygınlaştırılması amacıyla yaptığı yatırımlar ve sunduğu desteklerle dikkat çeken çalışmalara imza atıyor. Gençlerin sporla buluşmasını teşvik etmek için modern spor tesisleri inşa eden Onikişubat Belediyesi, çeşitli spor branşlarında düzenlediği organizasyonlarla da tesislerden tam kapasite faydalanıyor.

Bu kapsamda Onikişubat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Spor Şöleni organize edildi.

Spor tutkunu gençleri bir araya getirecek olan şölen, kız ve erkek voleybol ile erkek futbol branşlarında 36 takımın katılımıyla büyük bir coşku içinde başladı.

Spor şöleni, sadece bir yarışma olmanın ötesinde, katılımcılara Cumhuriyetin değerlerini hatırlatma ve bu değerler etrafında kenetlenme fırsatı sunuyor. Gençlerin, spor yoluyla sosyal becerilerini geliştirmesi ve takım ruhunu deneyimlemesi amaçlanıyor.

Gençler yeteneklerini sergileme fırsatı buldu

Takımlar, Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemine uygun bir şekilde fair play ruhu içerisinde kıyasıya mücadele ediyor. Her gün farklı maçların yapıldığı spor şöleninde gençler, hem yeteneklerini sergiliyor hem de dostluk bağlarını güçlendiriyor.

Müsabakalar, Onikişubat Belediyesi Hürriyet Kapalı Spor Salonu ve Osman Sayın Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Takımlar, Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemine uygun bir şekilde fair play ruhu içerisinde kıyasıya mücadele ediyor. Her gün farklı maçların yapıldığı spor şöleninde takımlar, hem yeteneklerini sergiliyor hem de dostluk bağlarını güçlendiriyor.

28 Ekim’de ise EXPO Arena’da düzenlenecek olan özel bir konser ile spor şöleninde başarı gösteren takımlara ödüller takdim edilecek. Bu etkinlik, Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu artırırken, katılımcılar arasında birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirecek.