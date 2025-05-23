Onikişubat Belediyesi, sosyal ve kültürel değerleri yaşatmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen Gönülden Gönüle Türküler Konseri, vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Türk halk müziğinin en sevilen eserlerinin seslendirildiği konserde, izleyiciler kimi zaman duygusal anlar yaşarken kimi zaman coşkuyla türkülere eşlik etti. Kültürel mirası yaşatma hedefiyle düzenlenen etkinlik, müzikseverlerin kalbine dokundu.

Konser sonunda Onikişubat Belediyesi, vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu. Hem müziğin hem de paylaşımın ön planda olduğu gece, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.