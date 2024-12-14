Kursa katılan öğrencilerin başarıları ve gelişim süreçleri, velilerle düzenlenen toplantıda paylaşıldı.
Toplantıda, öğrencilerin katıldığı deneme sınavlarının sonuçları detaylı olarak değerlendirilerek velilere sunuldu. Performans analizlerinin paylaşılması, ailelerden büyük takdir toplarken, kurs materyali olarak kullanılan Ayy yayınlarının kitap setleri öğrencilere teslim edildi.
Eğitimde teknolojik yeniliklere öncelik veren Onikişubat Belediyesi, kurs merkezlerindeki sınıfları akıllı tahta sistemleriyle donatarak, öğrencilerin interaktif ve verimli bir eğitim almasını sağladı.