İftar programının onur konuğu ise Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu oldu.

Bakan Kasapoğlu, iftar çadırının kurulduğu alana Başkan Mahçiçek, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel ve beraberindeki heyetle gelirken, tüm masaları tek tek dolaşarak, vatandaşların Ramazan-ı Şerif’ini tebrik etti.

Depremzedelere seslenen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Art arda yaşanan depremler nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini belirterek, afette yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Bakan Kasapoğlu, kendilerini sofralarında ağırlayan vatandaşlara teşekkür etti.

Bakan Kasapoğlu, “Allah, tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Rabbim, Kadir Gecesi’ne ve Ramazan Bayramı’na bizleri eriştirsin. Öncelikle tekraren sizlere geçmiş olsun demek istiyorum. Millet olarak, Kahramanmaraş olarak büyük bir felaket yaşadık. Rabbim tekrarını yaşatmasın. Bizleri, milletimizi ve tüm insanlığı böylesi musibetlerden muhafaza buyursun. Kaybettiklerimiz var, her birine Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Yaralı vatandaşlarımıza bir kez daha şifa diliyorum. Bu güzel sofranızı bizlerle paylaştınız, her birinize şükranlarımı ifade ediyorum” dedi.

Başkan Mahçiçek’ten Bakan Kasapoğlu’na teşekkür

Bakan Kasapoğlu’na ziyaret ve destekleri için teşekkür eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise, “Bugünkü iftarımızı Gençlik ve Spor Bakanımız sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından EXPO 2023 Alanımıza kurulan konteyner kentte açtık. Kıymetli Bakanımızla depremzede kardeşlerimizi ziyaret edip, taleplerini dinledik. Tüm imkanlarıyla ilk günden itibaren deprem bölgesinde çalışmalar yürüten ve yaraların sarılması noktasında gayret sarf eden Sn. Bakanımıza, alanımızı ziyaret edip, gönül soframızı bereketlendirdiği için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İftar programında çocuklar ise Hacivat-Karagöz, kukla gösterisi, çeşitli oyuncaklar, pamuk şeker, patlamış mısır dağıtımının yanı sıra yüz boyama etkinliğiyle eğlenceli dakikalar geçirdi.