Onikişubat Belediyesi, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergileyerek Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi ile birlikte kan bağışı kampanyası düzenledi.

Gelenekselleşen kan bağış kampanyasını bu yıl “Birbirimize candan bağlıyız” sloganıyla düzenleyen Onikişubat Belediyesi, kana ihtiyaç duyanları bağışçılarla kan dostu yaparak birçok hayata dokundu.

Onikişubat Belediyesi personeli başta olmak üzere aynı binadaki Valilik personeli ve çevre kurumlardan çok sayıda bağışçının katıldığı kan bağışı kampanyası ile toplumda kan bağışı konusunda farkındalık oluşturulması ve düzenli kan bağışçısı sayısının artırılması hedeflendi.

“Hiç tanımadığımız 3 kişiye kanımızla şifa oluyoruz”

Konuyla ilgili Onikşubat Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Kan dostu olalım, hayata bağlayalım. Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi ve belediyemiz işbirliğindeki kan bağışı kampanyamızı yoğun katılımla noktaladık. Her şeyden önce kan bağışı yapmak kendi sağlığımız için de çok önemlidir. Aynı zamanda hiç tanımadığımız 3 kişiye de kanımız şifa oluyoruz. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızı belirli aralıklarla kan bağışı yapmaya davet ediyorum.” İfadeleri kullanıldı.