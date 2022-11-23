‘Gönül Belediyeciliği’ düşüncesiyle toplumun tüm kesimlerine yayılan insan merkezli, hizmet odaklı, kaliteli, tasarruflu, etkin ve verimli hizmet anlayışı çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanefi Mahçiçek öncülüğünde gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Bütün özel günlerde büyük bir hassasiyetle kadın-erkek, yaşlı-genç demeden vatandaşların gönlünü kazanan Onikişubat Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bu yıl da öğretmenleri unutmadı.

Her yıl farklı hediyeler ve programlarla öğretmenlere verdiği önemi gösteren Başkan Mahçiçek, bir kez daha davranışıyla takdir topladı. Başkan Mahçiçek’in talimatlarıyla ilçede görev yapan 6 bin 750’den fazla öğretmene 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çeşitli hediyeler takdim edildi.

“Başkanımız Hanefi Mahçiçek’e ince düşüncelerinden dolayı teşekkür ediyoruz”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’e nazik düşüncelerinden dolayı teşekkür eden Abdullah Çinkay Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ramazan Karaca, “Öncelikle Onikişubat Belediye Başkanımız sayın Hanefi Mahçiçek’e bu ince düşüncelerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Tüm öğretmenlerimize başarı dolu, sağlıklı, mutlu, huzurlu, ailesi ve sevdikleriyle beraber bir ömür temenni ediyorum. Öğretmenlerimiz bizim baş tacımız. Çocuklarımızın ve toplumumuzun geleceği için çalışıyorlar. Bir kez daha Onikişubat Belediyemize nazik davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu kutsal mesleği icra ettiğimiz için mutluyuz, gururluyuz”

Abdullah Çinkay Anadolu Lisesi’nde görev yapan Türk Dili Edebiyat Öğretmeni Derya Akçay Tekelek ise şu şekilde konuştu, “Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’e nazik hediyelerinden dolayı öncelikle teşekkür ediyorum. Bir kez daha 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz. Bu kutsal mesleği icra ettiğimiz için mutluyuz, gururluyuz. Daha güzel günlerde Öğretmenler Günü’nü kutlamak istiyoruz. Sizin aracılığınızla tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.”

“Başkanımız öğretmen arkadaşlarımızı 24 Kasım’da mutlaka hatırlıyor”

Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi’nde görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Erhan Karakaya da Başkan Mahçiçek’in öğretmenleri her yıl hatırladığını belirterek, “Onikişubat Belediye Başkanımız her yıl öğretmen arkadaşlarımızı 24 Kasım’da mutlaka hatırlıyor. Bu nazik düşünceleri ve faaliyetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Başkanımızın hatırlaması bizi çok mutlu etti”

Konuşmasında Başkan Mahçiçek’e teşekkür eden Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Vural Köker ise, “Başkanımıza öncelikle teşekkür etmek istiyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü hatırlaması, bize naçizane hediyeler takdim etmeleri bizi çok mutlu etti. Onikişubat Belediyesi ve başkanımızın eğitime verdiği desteği gerek yaptığı okullar gerekse projelerinden görüyoruz. Başkanımıza gönülden teşekkür ediyor, selamlarımı iletiyorum. Öğretmen olmaktan gayet mutluyum, gururluyum. Öğretmenlik sadece bir meslek değil, yaşam tarzıdır. Bu vesileyle tüm öğretmen arkadaşlarımın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.

“Öğretmenler Günü’nün hatırlanması çok kıymete değer”

Bahaettin Karakoç İlkokulu Müdürü Bayram Ayna da öğretmenlerin toplumu ve geleceği inşa ettiğini belirterek, Başkan Mahçiçek’e teşekkür etti. Ayna, “Belediye Başkanımıza hem düşünmesi hem de güzel hediyeleri için teşekkür ediyorum. Öğretmenler Günü’nün hatırlanması çok kıymete değer. Bildiğimiz gibi öğretmenlik, Peygamber mesleği. Öğretmenlerimiz büyük zorluklar içerisinde mesleklerini ifa ediyorlar. Bir toplumu, bir geleceği inşa ediyorlar. Öğretmenlerimizin kıymetinin hiçbir şeyle ölçülemeyeceğini düşünüyorum. Bu nedenle Başkanımıza bizleri hatırlamalarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.