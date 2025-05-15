Dokmer Özel Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen programda, özel eğitim gören 18 erkek çocuk için geleneksel asker kınası yakıldı.

Davul-zurna eşliğinde oyunlar oynayan çocuklar gönüllerince eğlenirken, aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak oldu. Asker kınası anneler tarafından yakılırken duygusal anlar yaşandı. Etkinliğe katılan Onikişubat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Kılıçsallayan, “Özel çocuklarımız için düzenlediğimiz bu gece bizim için çok kıymetliydi. Onları bir günlüğüne de olsa asker yapmanın ve bu mutluluğa ortak olmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da benzer etkinliklerde buluşmayı arzu ediyoruz” dedi. Kurum Müdürü Serpil Büyükçelik ise, “Her annenin hayali oğlunu askere uğurlamaktır. Biz de bu hayali özel çocuklarımız için gerçeğe dönüştürmek istedik.

Belediyemizin destekleriyle bu anlamlı geceyi organize ettik. 18 çocuğumuzun sevinci, hepimizin kalbine dokundu” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, hem özel çocuklar hem de aileleri için unutulmaz bir hatıra olarak hafızalara kazındı.