Onikişubat Belediyesi, personelinin gelişimine yönelik eğitimlerine devam ediyor. Son olarak İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen seminerde, sağlıklı yaşam, koruyucu sağlık hizmetleri ve toplumsal farkındalık konuları ele alındı.

Eğitimde, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülsüm Kerkütlüoğlu, Sağlıklı Hayat Merkezleri’nin işleyişini ve sunduğu hizmetleri anlattı. Uzm. Dr. Burcu Kurşuncu ise aşı reddi konusunu bilimsel veriler ışığında değerlendirdi. Uzm. Dr. İlknur Saylak da yenidoğan topuk kanı taramasının önemi ve red vakalarının sonuçlarına değindi.

Soru-cevap bölümüyle tamamlanan seminerin ardından, kurumsal eğitimlerin yıl boyunca süreceği bildirildi.