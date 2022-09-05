Türkiye’nin güçlü geleceğinin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi hedefiyle sorumluluk üstlenerek eğitime desteğini her yıl arttırarak sürdüren Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanefi Mahçiçek’in ‘eğitim’ vizyonu çerçevesinde ilçeye kazandırdığı tesisler ve projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Öğrencilere ve eğitime yönelik projeleriyle ‘öğrenci dostu başkan’ unvanını alan Başkan Mahçiçek, inşa ettiği okullar, kütüphaneler, Sosyal Etkinlik Merkezleri ile Bilgi ve Kültür Evleri’ni öğrencilere seferber etti. Bu kapsamda maksimum seviyede faydalanılan tesislerde, ‘eğitimde fırsat eşitliği’ hedefiyle özellikle dezavantajlı öğrencilerin başarılı olması için hayata geçirilen Üniversite Hazırlık Kursları yeniden başlıyor.

Ücretsiz kurslara başvurular yoğun bir şekilde devam ediyor

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliğinde lise son sınıf ve mezun öğrencilerin üniversite sınavına hazırlık sürecinde en büyük destekçisi olan kurslara ilgi bu yıl da yoğun olurken, başvurular alınmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 83’lük başarı oranı yakalayan kurslara katılmak isteyen üniversite adayları, ilk olarak e-kurs.meb.gov.tr adresinden elektronik ortamda başvuru yaptıktan sonra, Bilgi ve Kültür Evleri ile Sosyal Etkinlik Merkezleri’ne giderek tamamen ücretsiz bir şekilde kayıtlarını tamamlayabilecek. Kurslar, 8 Eylül’de ders programının yayımlanmasının ardından 12 Eylül’de tam kapasiteyle başlayacak.

“İmkanı olmayanın istifade edemediği bir sistemden yana değiliz”

Üniversite Hazırlık Kursları’na ilişkin açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, en önemli hedeflerinin öğrenciler arasında fırsat eşitliği yaratmak olduğunu belirterek, “Aslında bizim en önemli hedefimiz bu ülkenin çocuklarını okutmak. Aynı zamanda da fırsat eşitliği yaratmak. Parası olan dershaneye gidebiliyor ama olmayan gidemiyor. Öyleyse gidemeyenlere belediye olarak imkan sağlamamız lazım. Dolayısıyla imkanı olmayanın istifade edemediği bir sistemden yana değiliz. Onun için fırsat eşitliğini yaratma noktasında çok güzel bir çalışmamız var. Üniversite sınavına hazırlanan çocuklarımız için Bilgi ve Kültür Evlerimiz ile Sosyal Etkinlik Merkezlerimizde düzenlediğimiz Üniversite Hazırlık Kursları’nı yeniden başlatıyoruz. Tamamen ücretsiz şekilde yavrularımız üniversiteye hazırlanacak. Kayıtlarımız başladı, ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarını dershanelerimize yönlendirelim. Bizim kurslarımız o para verilen kurslardan da eksik değil bunu da bilin. Bu seneki başarı oranımız yüzde 83. Her hizmette çocuklarımızın yanındayız” dedi.