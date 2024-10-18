Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, sporun ve sağlıklı yaşamın yaygınlaştırılması amacıyla yaptığı yatırımlar ve özellikle gençliğe yönelik projelerle dikkat çeken çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda Onikişubat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Spor Şöleni organize edildi.

Cumhuriyet Spor Şöleni’nde kız ve erkek voleybol turnuvasının tamamlanmasının ardından, 15 takımın katıldığı futsal turnuvası büyük bir coşku içinde başladı.

Futsal turnuvası, yarışmanın heyecanını artırmak için hazırlanan özel ödüllerle zenginleştirildi. Turnuvanın finaline kadar mücadele eden takımlar, hem sporun tadını çıkaracak hem de Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu yaşayacak.

Şampiyonlar ödüllerini ise 28 Ekim’de EXPO Arena’da düzenlenecek özel bir konser ile alacak. Bu etkinlik, Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu artırırken, katılımcılar arasında birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirecek.