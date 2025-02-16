Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkiye Musiki Federasyonu (TÜMFED) ve Zekâi Bilgen Musiki ve Kültür Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen konser, sanatseverleri Türk musikisinin eşsiz ezgileriyle buluşturdu.

Sosyal ve kültürel projeleriyle ilçenin sanat hayatına katkı sunmaya devam eden Onikişubat Belediyesi, bu özel etkinlikle sanatın iyileştirici gücünü bir kez daha hissettirdi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konser, izleyicilere adeta zamanın ötesinde bir müzik yolculuğu yaşattı.

Zekâi Bilgen yönetimindeki koro ve orkestra, geleneksel ve klasik Türk musikisinin en seçkin eserlerini seslendirerek dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

sunumunu Berrin Bilginer üstlenirken, repertuvarda yer alan eserler müziğin evrensel diliyle gönüllere dokundu.

Konseri büyük bir ilgiyle takip eden sanatseverler, Türk musikisinin büyüleyici ezgileri eşliğinde keyifli bir akşam geçirdi.

Onikişubat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Kılıçsallayan, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, kültürel ve sanatsal faaliyetlere verdikleri önemin altını çizerek, “Sanatın birleştirici gücünü hissettiğimiz bu özel gecede, değerli sanatçılarımıza ve katılım gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Onikişubat Belediyesi olarak kültürel mirasımızı yaşatmaya ve sanatseverleri bir araya getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, konserin ardından Onikişubat Belediyesi’ne sanata verdiği destekten dolayı teşekkür ederken, benzer etkinliklerin devam etmesi yönünde temennilerini dile getirdi.