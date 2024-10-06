Onikişubat Belediyesi, Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü, Kahramanmaraş Mercedes Clup ve Türkiye Klasik Otomobil Sevenler Kulübü işbirliğiyle düzenlenen festivale 22 ilden gelen 300 klasik araç ve sahipleri katıldı.

Açılışta konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, etkinliğin farklı ve güzel bir festival olduğunu belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ise klasik otomobil tutkusunun bir hobi olmanın ötesinde, geçmiş ile gelecek arasında bir bağ kurarak kültürel mirasa katkı sağladığını ifade etti.

Organizasyon sorumlularından Mustafa Başkonuş, 6 Şubat 2023’teki depremler sonrasında kente ve vatandaşlara moral kazandıran etkinliğin önemine dikkat çekti. Festival, katılımcılar ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Editör: Yunus Firdevsoğlu