7’den 70’e tüm vatandaşların istifade edebileceği sosyal tesislerle zenginleştirdiği EXPO 2023 Sergi Alanı’nda birbirinden güzel etkinlikler organize eden Onikişubat Belediyesi, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümüne yakışır bir programa imza attı.

Onikişubat Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ev sahipliğini yaptığı EXPO 2023’le Kahramanmaraşlı depremzede vatandaşların rehabilitasyonuna katkı sağlamayı hedefleyen çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda TRT Çocuk’un dikkat çeken yapımlarından biri olan Rafadan Tayfa’yı EXPO 2023’e getiren Başkan Mahçiçek öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, özellikle çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Akın akın EXPO 2023 Sergi Alanı’na gelen on binlerce çocuk, genç ve aileleri, Rafadan Tayfa’nın sahne alacağı Amfi Tiyatro’yu hınca hınç doldurdu.

Çocuklar, Rafadan Tayfa’nın sevilen kahramanları Akın, Hayri, Mert ve Kamil’in seslendirdiği şarkı ve türkülere eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.

Sahne gösterileri ve tiyatro gösterileriyle son derece mutlu olan çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Burada Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Etkinliklerin hız kesmeden devam ettiğini kaydetti