

Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Onikişubat Belediyespor Voleybol Takımı, ligin önemli maçlarından birinde TVF Spor Lisesi’ni Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu’nda konuk etti. Taraftar desteğini arkasına alan temsilcimiz, sahadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrılarak haftayı kayıpsız kapadı.

Maç boyunca etkili servisler, yüksek blok performansı ve başarılı hücum organizasyonlarıyla üstünlüğü elinde tutan Onikişubat Belediyespor, üç set boyunca da rakibine oyun kurma şansı tanımadı. Parkede sergilenen istikrarlı performans, tribündeki taraftarından da büyük alkış aldı.

Bu sonuçla ligdeki çıkışını sürdüren kırmızı-beyazlı temsilcimiz, hedeflediği üst sıralar için önemli bir adım daha attı.