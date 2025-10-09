Onikişubat Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma, seyircisine büyük heyecan yaşattı. Maça hızlı başlayan Onikişubat temsilcisi, zaman zaman geriye düşmesine rağmen mücadeleden kopmadı. Özellikle üçüncü ve dördüncü setlerde rakibin direncini artırmasına rağmen sahaya yansıttığı hırs ve kararlılıkla tie-break setine taşıdığı maçı kazanmayı başardı.

Karşılaşma boyunca tribünlerdeki taraftar desteği dikkat çekti. Onikişubatlı voleybolseverler, salona akın ederek takımlarına büyük destek verdi. Özellikle kritik anlarda yükselen tezahüratlar, takımın moralini yükseltti ve galibiyette önemli rol oynadı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş da mücadeleyi tribünden takip eden isimler arasındaydı. Başkan Toptaş, karşılaşma sonrası sahaya inerek oyuncuları tek tek tebrik etti ve teknik heyeti kutladı. Takımın gösterdiği mücadele ruhunun, şehrin spora olan ilgisini artıracağını vurguladı.

Müsabaka, Aksu TV ekranlarından da canlı olarak yayınlanarak daha geniş bir kitleye ulaştı. Bu galibiyet, hem takım moralini yükseltti hem de taraftarlara gelecek haftalar için umut verdi.

Onikişubat Belediyespor, önümüzdeki maçlara daha güçlü hazırlanarak sezon boyunca üst sıraları hedefliyor. Teknik heyet ve oyuncular, disiplinli çalışmayla istikrarlı bir başarı grafiği çizmeyi amaçlıyor.