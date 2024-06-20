Bu haftanın fiyatları, mevsimsel ürünlerin bolluğu ve hava koşullarının etkisiyle belirgin bir değişim göstermiş durumda. İşte Onikişubat semt pazarında satılan bazı temel meyve ve sebzelerin fiyatları:
Sebze Fiyatları
Domates: 25 TL/Kg
Domates fiyatları, yaz mevsiminin etkisiyle bol miktarda hasat edilmesi nedeniyle uygun seviyelerde seyrediyor. Çiftçilerin yoğun üretimi ve yerel tüketim talebi bu fiyatı destekliyor.
Salatalık: 12.50 TL/Kg
Sıcak havalarda salatalık üretimi artış gösterdiği için fiyatlarda düşüş yaşandı. Özellikle seracılık faaliyetleri bu düşüşe katkıda bulundu.
Kabak: 15 TL/Kg
Yaz mevsiminin vazgeçilmezi olan Şekerpare, bol miktarda üretildiği için fiyatları oldukça uygun.
Şekerpare: 40 TL/Kg
Patlıcan: 15 TL/Kg
İthalat maliyetleri ve lojistik giderler muz fiyatlarını yukarı çekiyor. Yerel üretim yetersizliği de bu duruma katkıda bulunuyor.
Çilek: 40 TL/Kg