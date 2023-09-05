Yeni Kahramanmaraş’ın inşası noktasında var gücüyle çalışan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Onikişubat ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Toplantıya katılan ve burada bir konuşma yapan Onikişubat Muhtarlar Derneği Başkanı ve Serintepe Mahalle Muhtarı Ramazan Gürbak Her türlü sorunlarında Başkan Güngör’e gittiklerini ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün Ankara’daki nüfuzunu kullanarak sorunları daha çabuk çözdüğünü ifade ederek başkan Güngör’e teşekkür etti.