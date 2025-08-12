Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Onikişubatspor’un yeni tesisleri, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Açılışa Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan, TÜFAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Mesut Çanak, Kahramanmaraşspor Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan, Onikişubatspor Kulüp Başkanı Harun Reşit Gümüşer, teknik heyet, sporcular ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Kulüp Başkanı Harun Reşit Gümüşer, yeni tesislerin kulüp için önemli bir yatırım olduğunu vurgulayarak, desteklerinden dolayı Başkan Görgel’e teşekkür etti

Yeni tesislerin, kulübün sportif başarılarının yanı sıra kentin amatör spor altyapısına da önemli katkı sağlaması bekleniyor.