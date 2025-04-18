Etkinlik, gençlerin İngilizce dil becerilerini geliştirmeyi ve özgüvenle topluluk önünde konuşabilmelerini teşvik etmeyi hedefledi.

Finale kalan 8 okuldan 40 öğrencinin kıyasıya mücadele ettiği Yarışmada Gençler, hazırladıkları özgün İngilizce sunumlar ve koreografilerle jüriyi etkilemek için ter döktü.

Sunumlar, içerik, dil kullanımı ve sunum becerileri gibi kriterlere göre değerlendirildi.

Etkinliğin organizasyon sponsoru Bridge English Academy, başarılı bir program düzenlenmesinde önemli bir rol oynadı.

Yarışmanın finallerinin sonunda Kahramanmaraş Fen Lisesi Birinci, Merkez Atatürk Anadolu Lisesi İkinci, Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi Üçüncü, Süha Erler Anadolu Lisesi İse Dördüncü Olurken öğrencilere çeşitli ödüller ve katılım belgeleri takdim edildi.

Program sonunda açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur bu tür organizasyonların öğrencilerin dil gelişimi açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti

Etkinliğin organizasyon sponsoru Bridge English Academy Kurucusu Hasan Tekin ise 3. düzenledikleri bu organizasyonla geleceğe daha emin adım atacak olan gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.