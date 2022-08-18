Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Durdu Mehmet Özdemir tarafından Kuzey Çevre Yolu üzerine yaptırılacak olan caminin temel atma törenine katıldı. Törende Başkan Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel de yer aldı. Başkan Hayrettin Güngör, “Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyemiz Durdu Mehmet Özdemir tarafından şehrimize kazandırılacak caminin temel atma törenine katıldık. Camimizin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlarını kabul eylesin” dedi.