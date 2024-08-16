Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen Kuyu-18 operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kuyu-18 operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen "Kuyu-18" operasyonlarında elebaşılığını Sadettin Pahsa'nın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

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Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucu: 12 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildiğini açıkladı.

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR