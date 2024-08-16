Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen Kuyu-18 operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kuyu-18 operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.
Bakan Yerlikaya Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen "Kuyu-18" operasyonlarında elebaşılığını Sadettin Pahsa'nın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı.
Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucu: 12 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildiğini açıkladı.
Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR