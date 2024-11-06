Kahramanmaraş’ın en büyük halı yıkama fabrikası unvanına sahip Ora Halı Yıkama, bölge halkına sunduğu kapsamlı hizmetleriyle dikkat çekiyor. Son teknolojiye sahip tam otomatik makinelerle hizmet veren tesis, halı, kilim ve yorgan gibi ev tekstili ürünlerini el değmeden yıkama, kurutma, vakumla toz alma ve çırpma işlemleriyle müşterilerine temizliği üst seviyede sunuyor.

Kapsamlı yıkama ve kurutma süreçlerinin yanı sıra vakumlu toz alma sistemleriyle de hizmet kalitesini artıran Ora Halı Yıkama, tüm işlemleri modern ekipmanlarla gerçekleştiriyor. Tesiste kullanılan ileri teknoloji sayesinde, ev tekstili ürünleri hijyenik bir şekilde temizlenerek müşterilere teslim ediliyor.

Ora Halı Yıkama, Kahramanmaraş’ta halı yıkama sektöründe sunduğu profesyonel hizmetle dikkat çekmeye devam ediyor.