İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik 3 ilde operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 7 zanlının tutuklandığını, 1 milyar 250 milyon lira değerindeki 75 gayrimenkul ile 34 araca el konulduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca Çanakkale, Balıkesir ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda 9 şüphelinin yakalandığını, 7'sinin tutuklandığını ve 2'si hakkında adli kontrol kararının verildiğini duyurdu.