Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Orman Dairesi Kavşağı’na yönelik gerçekleştirilen kamuoyu yoklaması neticesinde bölgede sinyalizasyonlu dönel kavşak çalışmalarına başlandı. Ekipler bir yandan refüjlerde düzenleme gerçekleştirirken bir yandan da trafik ışıklarının altyapısı hazırlanıyor. Bölgede sürdürülen çalışmalarla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Bölge sakinlerinin kavşak düzenlemelerine yönelik talepleri vardı. Bu kapsamda hem bölgede yüz yüze hem de online anket yapıldı. Gerçekleştirilen ankete katılan hemşehrilerimizin %70’i sinyalizasyonlu dönel kavşağı tercih etti. Neticelenen anketin ardından bölgede hızlı bir çalışma başlattık. Bir yandan refüj düzenlemeleri bir yandan da trafik ışıklarının altyapısı hazırlanıyor. Bölge sakinlerinin talebini hızlı bir şekilde yerine getiriyoruz. Hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.