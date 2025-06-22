İran ile İsrail arasındaki savaş ikinci haftasında devam ederken, karşılık saldırılar sürüyor. İsrail'in savaşa dahil etmeye çalıştığı ABD, gece saatlerinde İran'ın üç nükleer tesisini “sığınak katili" olarak bilinen B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla vurdu.

Yaklaşık 6 metre uzunluğundaki bu bombalar, 2 bin 700 kilogram savaş başlığı da dahil olmak üzere toplamda 13 bin 600 kilogram ağırlığında.

İran'dan İsrail'e yaklaşık 30 füzeyle düzenlenen misilleme saldırısında ise birçok noktanın isabet aldığı duyuruldu.

İran Devrim Muhafızları, Tel Aviv’i hedef alan saldırılarda Hayber balistik füzesinin ilk kez sahada test edildiğini açıkladı.

İran'ın İsrail'e düzenlediği misilleme saldırısında bazı füzeler Tel Aviv'e isabet etti. Saldırı sonucu bazı binalarda ağır hasar oluştuğu kaydedildi. Bölgedeki ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü.