6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş Merkezli Depremler sonrasında, orta hasarlı binalar için vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına Belediyemiz Meclisi ivedilikle 1 Ağustos tarih ve 2023/96 sayılı meclis kararı alarak vatandaşımızın yanında olduğunu göstermiştir. Bu bağlamda hazırlanacak güçlendirme projelerinin her hangi bir Devlet Üniversitesince onaylanıp yapı denetim firmasının belirlenmesi akabinde, Mikrobölgeleme çalışması sonucunda ("Uygun Olmayan Alan" içerisinde yer alan binalar hariç) orta hasarlı binalar için Güçlendirme Ruhsatı düzenlenmesi çalışmalarına başlanmıştır.

Belediyemize bugüne kadar güçlendirme ruhsatı talepli herhangi bir müracaat yapılmamış olup, sadece 15 yapı için yapı denetim firması belirlenmesi talebi alınmış ve yapı denetim sistemi havuzuna aktarılmıştır.

Belediyemiz tarafından orta hasarlı binalar için güçlendirme ruhsatı verilmediğine dair algılar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamoyuna saygıyla duyurulur.