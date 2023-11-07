DAĞITIM YERLERİNE

7269 sayılı Umumi Müessir Afetler Dolayısıyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre "güçlendirilmesi mümkün olan" binaların ruhsat süreçleri ile ilgili uygulamada tereddütler olduğu anlaşılmaktadır. Orta hasarlı yapıların 3194 sayılı İmar Kanunun 21 ve 22'nci maddesine göre yapı ruhsatı alınarak güçlendirilmeleri mümkün olup, bu kapsamda talep eden malikler;

1) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 19 ‘uncu maddesine göre maliklerin beşte dört (4/5) çoğunluğu ile alınmış güçlendirme kararı,

2) 3194 sayılı Kanunun 22'nci maddesinde belirtilen projelerden sadece güçlendirmeye esas olan ve onaylı proje veya projeler,

3) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna göre aranan belgeler, ile birlikte yapı (güçlendirme) ruhsatı almak için ilgili belediyeye başvuru yapacaklardır.

Değerlendirme sonucu güçlendirilmesi uygun olanlara belediyeler tarafından 3194 sayılı Kanunun 22'nci maddesine göre yapı ruhsatı (güçlendirme) verilecektir. Değerlendirmede önceki yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanma izin belgesi verildiği tarihte yürüklükte olan mevzuat hükümleri esas alınacaktır. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine göre "Tasarım gözetimi ve kontrol hizmeti" gerektiren yapılarla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 21.01.2021 tarih ve 31371 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ"in, "Bakanlığın hazırladığı listede görevlendirme yapılacak uzmanlık sınıfında veya bu Tebliğe göre görevlendirilebilecek durumda veyahut yeterli sayıda tasarım gözetmeni bulunmaması hâlinde, yapı sahibince listelerin dışından da yalnızca bu işe mahsus hizmet alımı yapılabilir. TGUA-1, TGUA-2 ve TGUA-3 uzmanlık alanları için Ek-2'de tarif edildiği şekilde ilgili alanda yüksek lisans/doktora yapmış/yönetmiş veya ders veriyor olması ve halen bir yükseköğretim kurumunda öğretim üyesi/görevlisi olması, yeterlidir." hükümlerine göre kişi veya kurumlardan tasarım gözetimi ve kontrol hizmeti alınabilecektir. Güçlendirme sonucu 3194 sayılı Kanunun 30'uncu maddesine göre yapı kullanma izni verilen yapıların "orta hasar" kaydının kaldırılması için ilgili kurumlara gerekli bildirim yapılacaktır. Güçlendirilmeyen/güçlendirilemeyen, yerinde dönüşümden yararlanmayan veya hak sahipliğinden yararlanmak üzere yıkılmayan orta hasarlı binalar, 7269 sayılı Kanunun 13'üncü maddesinin (b) bendine öngörülen süre sonunda yıkılacaktır. Diğer taraftan Kanunun Geçici 21'inci maddesi kapsamındaki yapı kayıt belgeli olup orta hasarlı olan yapıların güçlendirilmesi işlemleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2020/24 ve 2020/26 sayılı genelgeleri uyarınca "güçlendirme izni" ve "Güçlendirme İmalatı Bitiş Tutanağı" belgeleri tanzim edilerek yürütülebilecektir.

Orta hasarlı binaların güçlendirilmesinde açıklanan hususlara göre işlem yapılması konusunda bilgi ve gereğini rica ederim.



Mükerrem ÜNLÜER

Vali

Dağıtım:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığına

Onikişubat Belediye Başkanlığına

Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığına

Elbistan Belediye Başkanlığına

Afşin Belediye Başkanlığına

Göksun Belediye Başkanlığına

Ekinözü Belediye Başkanlığına

Nurhak Belediye Başkanlığına

Çağlayancerit Belediye Başkanlığına

Pazarcık Belediye Başkanlığına

Türkoğlu Belediye Başkanlığına

Andırın Belediye Başkanlığına

Kahramanmaraş Çevre, Şehircilik ve İklim

Değişikliği İl Müdürlüğüne