İş Dünyasının Sorunlarını Yerinde Görmek Ve Taleplerini Dinlemek Üzere Kente Gelen Sanayi Ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan Organize Sanayi Bölgesinin Temel Atma Törenine Katıldı.

Bakan Yardımcısı İnan Daha Sonra Ticaret Borsası Binasında İş Dünyasının Değerli İsimleriyle Bir Araya Gelerek Onların Sorun Ve Taleplerini Dinledi.

Bakan Yardımcısı İnan Yine Programı Kapsamında Deprem Bölgesi Organize Sanayi Bölgeleri İstişare Toplantısına Katılım Sağlayarak Çalışmaları Hakkında Bilgiler Paylaştı.

Gerçekleştirdiği Temaslar Sonrası Aksu Haber’e Özel Açıklamalarda Bulunan Sanayi Ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan İş Dünyasındaki Bu Yatırım Heyecanının Kendilerini De Oldukça Heyecanlandırdığını Söyleyerek Organize Sanayi Bölgeleriyle İlgili Çalışmalarını Hızlandıracaklarını Söyledi.