Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde, EXPO – OSB - Kavlaklı – Kazım Karabekir hattında başlatılan yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Etaplar halinde sürdürülen çalışmalar doğrultusunda, daha önce kilit parke ile kaplı olan arterde söküm işlemleri tamamlanarak sıcak asfalt serimine geçildi.

Modern ve uzun ömürlü asfalt kaplama ile güzergâh hem estetik hem de teknik açıdan daha işlevsel bir yapıya kavuşturuluyor.

Hayata geçirilen bu yatırımla birlikte özellikle Organize Sanayi Bölgesi’ne ulaşım daha hızlı ve güvenli hale gelirken, Kavlaklı ve Kazım Karabekir mahallelerinin şehir merkeziyle olan bağlantısı da önemli ölçüde iyileştirilecek.

Yenilenen yol sayesinde bölgedeki trafik akışı daha düzenli bir yapıya kavuşacak, sürüş konforu ve trafik güvenliği ise üst seviyeye çıkarılacak.