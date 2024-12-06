OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) protokolü imzalandı.

Osmaniye TSO Başkanı Devrim Murat Aksoy, odada düzenlenen törende, protokolün büyük bir fırsat olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İŞKUR İl Müdürü Hacı Akkoyunlu da protokolle işverenin aradığı nitelikli elemanların yetiştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

NİYEP ile işverenlerin aradığı nitelikli elemanı kendilerinin yetiştirmiş olacağına işaret eden Akkoyunlu, "Söz konusu protokol kapsamında yürütülecek mesleki eğitimlerde katılımcılara cep harçlığı verilecek. İş kazası ve meslek hastalık sigortası, genel sağlık sigortası prim giderleri İŞKUR tarafından karşılanacaktır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Aksoy ve Akkoyunlu, NİYEP protokolünü imzaladı.

