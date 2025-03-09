OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Tuğba Canveser, boncuktan yaptığı takı ve anahtarlıklarla el becerisini geliştiriyor.

Metin ve Güldane Cansever çiftinin ilk çocuğu olan Tuğba, bebekken geçirdiği hastalık nedeniyle gelişim bozukluğu yaşadı.

Zihinsel ve bedensel engelli kızlarının evde iyi vakit geçirmesini isteyen ailesi, hediye ip ve renkli boncuklar aldı.

Annesinin yardımıyla kolye, bilezik ve anahtarlık tasarlamayı öğrenen 33 yaşındaki Canveser, hem el becerisi geliştiriyor hem de keyifli zaman geçiriyor.

Metin Cansever, AA muhabirine, kızının kedi ve köpeklerden korktuğu için sokağa çıkmak istemediğini söyledi.

Tuğba'nın evde sıkılmaması için takı malzemeleri aldıklarını dile getiren Cansever, "Annesi nasıl takı yapabileceğini gösterdi. Sonrasında bu iş Tuğba'nın hoşuna gitti ve zevkle yapmaya başladı. Boncuktan takı yapmaktan mutluluk duyuyor. Biz de elimizden geldiğince ona yardımcı oluyoruz." dedi.