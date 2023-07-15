Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde ülke genelinde düzenlendi.

Sonuçlar için geri sayım sürerken ÖSYM, üniversite sınavı YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki,YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları TYT, AYT ve YDT yani üç testin de sonuçları ÖSYM tarafından 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

YKS SINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.