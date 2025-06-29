Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını kesintisiz şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Elbistan Otogarı’nda başlatılan güçlendirme ve yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hem yolcuların konforunu artırmak hem de bölgedeki ulaşımın daha etkin hale gelmesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje, ilçenin çehresini değiştirmeye hazırlanıyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla Elbistan Otogarı, mimari ve işlevsel açıdan baştan sona yenileniyor. Terminal binasında kapsamlı güçlendirme uygulamaları yapılırken, çağın gereksinimlerine uygun bir yapı hedefleniyor. Proje dâhilinde; bilet satış gişeleri, yolcu bekleme salonları, dinlenme alanları, sosyal donatılar, şebeke hatları ve aydınlatma sistemleri gibi birçok alan modernize ediliyor.

Otopark ve Çevre Düzenlemesi de Proje Kapsamında

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı tarafından terminalin otopark alanında da geniş çaplı bir düzenleme gerçekleştiriliyor. Terminal çevresi sıcak asfaltla kaplanarak hem araç hem de yaya trafiği açısından işlevsellik ve güvenlik artırılıyor.

10 Milyon TL’lik Yatırımla Kısa Sürede Tamamlanacak

Yaklaşık 10 Milyon TL’lik yatırım bedeliyle sürdürülen çalışmaların kısa sürede tamamlanarak Elbistanlıların hizmetine sunulması planlanıyor. Proje tamamlandığında Elbistan Terminali, sadece daha güvenli ve konforlu bir ulaşım merkezi olmakla kalmayacak, aynı zamanda estetik dokusuyla da bölgeye değer katacak.