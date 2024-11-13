Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde yaşanan trafik kazasında biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre ismi henüz öğrenilemeyen bir çocuk bisikleti ile seyir halindeyken iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sırada hızla gelen araç bisikletli çocuğa çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle aracın ön camından içeri giren çocuk ağır yaralandı. Olayı görenlerin yaptığı ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaralı çocuğu ve araç sürücüsünü bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.