MF idaresindeki hafif ticari araç, Çorum-Yozgat kara yolu Boğaziçi köyünde kayıtlı MY'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada hafif ticari araç genişliğinde araziye devrildi, otomobil ise kazadan uzaktaydı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile birlikte araçta bulunan ZF, MEF, EF ve YEF yaralandı.

Yaralılardan 4 yaşındaki ZF, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda anılarını kaybetmişti.

Diğer yaralılar ise Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından kaçanların otomobili ise polis ekiplerince Yıldızhan Mahallesi Edebali Sokak'ta park halinde bulundu. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü ise ifade işlemleri için polis götürüldü.