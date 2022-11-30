Kaza, Karasu Yalı Mahallesi spor salonu yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 627. Sokak üzerinde seyir halinde olan İsmail P. idaresindeki 34 HCY 90 plakalı araç ile 158. Sokak üzerinde seyir halinde olan 34 RP 0577 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 HCY 90 plakalı otomobil savrularak su kanalına uçtu. 34 RP 0577 plakalı diğer araç ise hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücü İsmail P. ile G.P., kazayı gören vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. G.P., tedbir amaçlı Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaza yerinde plakasını düşüren aracın sürücüsünü bulmak için soruşturma başlattı.